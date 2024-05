Bauarbeiten sorgen für Busumleitungen im Bereich des Südparks

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 08:36 / ©5 Minuten

Zwischen dem 21. und dem 24. Mai 2024 finden in der Koningsbergstraße Asphaltierungsarbeiten statt. Die Buslinie A fährt daher in beiden Richtungen eine Umleitung über die Lastenstraße und den Gerberweg. „Auf Höhe Autohaus Sintschnig werden zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet“, erläutern die Verantwortlichen der Stadtwerke Klagenfurt AG. Die Haltestelle Südpark-West wird in dieser Zeit nicht bedient.