In and out of Graz: 53 Chöre bei „Voices of Spirit“

Das 10. internationalen Chorfestival „Voices of Spirit“ fand von 8. bis 12. in Graz statt und einigen anderen Locations in der Steiermark statt. Insgesamt nahmen 53 Chöre mit 1500 Sängern und Sängerinnen teil, die 22 Konzerte zum Besten gaben. Die Veranstalter konnten sich über 600 Besucher freuen. Als „Artists in Residence“ konnten Komponist und Pianist Ola Gjeilo aus Norwegen, das Vokalensemble Latvian Voices sowie das Frauenensemble Nobuntu aus Simbabwe engagiert werden, welche neben den Konzerten auch Workshops mit den Teilnehmern abhielten

Von der Steiermark über Norwegen bis nach Simbabwe

Eröffnet wurde das Chorfestival mit der Langen Nacht der Chöre am Mittwoch, 8. Mai, durch 38 Chöre und Ensembles aus der Steiermark sowie internationale Gastchöre mit über 800 Sängerinnen und Sänger. Am Donnerstag folgten die ersten Konzerte des diesjährigen Festivals mit Anja Om Plus und dem Frauenensemble Nobuntu (Simbabwe) im vollen Grazer Orpheum. Am Freitag folgte im ausverkauften Minoritensaal einer der Höhepunkt des Festivals: Ola Gjeilo aus Norwegen sowie der Bundesjugendchor unter der Leitung von Franz. M. Herzog, der auch als künstlerischer Leiter von „Voices of Spirit“ fungierte. Die Darbietungen sorgten nicht nur für Gänsehautmomente, sondern auch für einen unvergesslichen Abend für die Besucher. Am selben Tag fand auch das Konzert der Festivalchöre mit unterschiedlichsten Chören aus dem In- und Ausland im Landhaushof statt sowie das Late-Night-Concert „All That Jazz“, dessen Programm die Teilnehmer davor in einem dreitägigen Intensivkurs zu Jazzgesang erarbeiteten. Am Samstag folgte im ausverkauften Orpheum das Galakonzert der Latvian Voices, die durch Perfektion bestachen und stilistische Vielfalt zeigten. Das Publikum dankte es dem Ensemble mit tosenden Applaus und Standing Ovations.

Out-of-Graz-Konzerte immer beliebter

Sehr gut wurden heuer die Out-of-Graz-Konzerte angenommen. So gab es am 10. Mai mit Nobuntu, dem Jazzchor Basel sowie dem Pro Musica Chor Mooskirchen ein Konzert in der ausverkauften Josefskirche in Voitsberg. Am 11.5. gaben das Vocalensemble Vocamus, der Jugendchor Da Capo aus dem Bregenzerwald sowie der Chor der Pfarre Frohnleiten ein umjubeltes Konzert unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“ in der Pfarrkirche Frohnleiten.

