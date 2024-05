Italientief im Anmarsch: In der Nacht steigt die Starkregen-Gefahr

Für turbulente Wetterbedingungen sorgt ein Italientief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Während in Unterkärnten voraussichtlich nur ein paar Schauer durchziehen werden, beginnt es in Oberkärnten bereits in den Abendstunden sehr kräftig zu regnen. „Meist fallen 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter, in Gewitterschneisen können die Regenmengen auch deutlich größer ausfallen“, warnen die Meteorologen von GeoSphere Austria.

Es gilt eine GeoSphere-Austria-Wetterwarnung

Zwar breitet sich der starke, schauerartige Regen im Laufe der ersten Nachthälfte auch auf den Osten aus, „der Niederschlagsschwerpunkt liegt aber von Klagenfurt westwärts“, so die Fachleute. Gewarnt wird auch vor kleinräumigen Überflutungen. Die Verbund AG hat bereits die Stauseen Edling, Feistritz und Rosegg auf Stufe 1 abgesenkt. „An Kärntens Flüssen werden aktuell jedoch keine bzw. nur geringe Hochwassergefährdungen erwartet“, teilt der hydrographische Dienst des Landes mit. In der zweiten Nachthälfte ziehen die Regenschauer dann nach Osten ab.