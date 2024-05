Wetterwarnung für die Steiermark: Schauer und Gewitter im Anmarsch

Regen und Gewitter ziehen am Donnerstag über Österreich. Auch einige Bezirke der Steiermark sind betroffen. „Am Donnerstag überwiegt in der Steiermark starke oder geschlossene Bewölkung, die Sonne zeigt sich kaum. Über den Tag verteilt gehen häufig Regenschauer nieder, am Abend und in der Nacht kommt es auch zu Gewittern“, wissen die Meteorologen der GeoSphere. In der Nacht auf Freitag breitet sich außerdem kräftiger Regen auf alle Landesteile aus.

Wetterwarnung für die Steiermark

Auch die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) spricht am Donnerstagvormittag eine Unwetterwarnung für die Steiermark aus. „Warnstufe Rot“ gilt dabei für Teile der Bezirke Voitsberg, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld. Für Graz, Graz-Umgebung, Weiz, Südoststeiermark, Leibnitz sowie Teile von Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld gilt aktuell die Warnstufe Orange. (Stand 16.052024 9 Uhr) Aktuelle Wetterwarnungen für die Steiermark findest du hier.

©Screenshot UWZ Die UWZ warnt vor Unwettern in einigen Bezirken (Stand. 16.05.2024 9 Uhr)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 10:05 Uhr aktualisiert