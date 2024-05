Flohmarkt für den guten Zweck: Erlös kommt Mädchen und Frauen zugute

Es ist wieder so weit: Am 21. und 22. Juni 2024 veranstaltet der Soroptimist-Club St. Veit an der Glan wieder den traditionellen Edel-Flohmarkt am Unteren Platz 17 in St. Veit an der Glan. Erhältlich sein werden Kleidung und Accessoires für Damen und Herren. Der Reinerlös kommt Mädchen und Frauen aus dem Bezirk zugute.

Öffnungszeiten Freitag, 21. Juni 2024, von 15 bis 19 Uhr

Samstag, 22. Juni 2024, von 8.30 bis 12 Uhr