Lange Nacht der Forschung 2024 an der Montanuniversität Leoben

Von lernenden Robotern und KI-basiertem Recycling über innovative Materialwissenschaften bis hin zur Tunnelforschung und Energie der Zukunft: Die Montanuniversität Leoben präsentiert bei der „Langen Nacht der Forschung“ am 24. Mai 2024 von 17 bis 23 Uhr ihre geballte Innovationskraft. Fünf Kernwerte bestimmen quasi als „DNA“ das gesamte Handeln an der Montanuniversität: Energieeffizienz, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, Zero Waste und Kreislaufdesign. Hier wird aus innovativen Ideen nachhaltige Realität und für ein besseres Morgen geforscht, gelehrt und studiert.

30 Stationen zum Staunen

Bei der LNF 2024 stehen an der Alma Mater Leobiensis 30 Stationen am Campus in Leoben sowie beim Zentrum am Berg in Eisenerz (ZaB) auf dem Programm. Ein breites Themenspektrum ist im Rahmen von Führungen, spannenden Demonstrationen sowie Hands-on-Aktivitäten erleb- und erfahrbar: von einer „Führung durch die Nanowelten“ über faszinierende Einblicke in die Zukunft des Stahls und welche Rolle Wasserstoff dabei spielt, die Präsentation des „Alleskönners“ Kunststoff inkl. der Herstellung gedruckter Elektronik mittels Siebdruck, die sensorbasierte Sortierung von Abfällen und die Müllaufbereitung sowie einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Energie der Zukunft bis hin zu intelligenten Werkstoffen, die ihre Oberfläche selbsttätig reinigen oder sich reparieren können, zerstörungsfreier Bauteilprüfung, Automatisierungstechnik und die Beantwortung von tunnelsicherheitstechnischen Fragen, die für die LNF-Besucher*innen am ZaB unmittelbar umsetzbar sind.

Auch für die Kleinsten ist etwas dabei

Viele Programmpunkte sind dabei auch für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet. Zusätzlich gibt es im „Kinderlabor“ im 1. Stock des Erzherzog-Johann-Trakts frei zugängliche Mitmach-Stationen für die Jüngsten. Für die Stationen der Montanuniversität in Leoben können wieder Zählkarten direkt vor Ort ab 16 Uhr gelöst werden. Für die Führungen im Zentrum am Berg ist eine Voranmeldung Voraussetzung. In Leoben sind noch folgende Industrieunternehmen Partner der Langen Nacht der Forschung: AT&S, voestalpine an mehreren Produktionsstätten und Knapp.