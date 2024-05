Vertrag verlängert: Markus Karner bleibt Projekt-12- und Amateuretrainer

Der 45-jährige Burgenländer schaffte mit der zweiten Mannschaft (FSC Hochegger Dächer Eggendorf Hartberg Amateure) in der Vorsaison den Meistertitel in der Oberliga Süd-Ost und befindet sich in der laufenden Saison, trotz schwerwiegender Ausfälle, auf Platz drei der Steirischen Landesliga. Vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Tillmitsch vier Zähler. Markus Karner selbst freut sich natürlich über die Vertragsverlängerung: „Unsere Zusammenarbeit bis zum heutigen Tag in der Schnittstelle zur Profiabteilung unter Cheftrainer Markus Schopp und zu den JUNIORS Hartberg wird getragen von Loyalität, Vertrauen und konstruktiver Zusammenarbeit. Die Arbeit mit meinem Trainerteam und unseren Spielern basiert auf einer Arbeits- und Leistungskultur die großen Spaß macht und sehr erfolgreich ist. Ich danke den Verantwortlichen des TSV Egger Glas Hartberg, allen voran Geschäftsführer Erich Korherr und Obmann der KM2 Robert Dittrich für das Vertrauen weiterhin als Trainer der FSC Hochegger Dächer Eggendorf Hartberg Amateure und als ÖFB Projekt-12-Talentecoach als Entwickler, Unterstützer, Förderer und Begleiter wirken zu können.“

„Markus Karner ist der richtige Mann für die Position“

TSV-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr ist überzeugt: „Markus leistet in Hartberg tolle Arbeit. Er kann sehr gut mit jungen Spielern arbeiten und sie auch weiterentwickeln. Der Erfolg in der Landesliga unterstreicht die kontinuierlich harte Arbeit von Markus Karner. Das Zusammenspiel mit Markus Schopp funktioniert auch sehr gut. Markus Karner passt menschlich wie fachlich ideal zu unseren Verein. Die Weiterentwicklung von talentierten Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen und für die Profiabteilung vorbereitet werden, sind uns ein Anliegen und dafür ist Markus Karner der richtige Mann für die Position des Projekt-12- und Amateurtrainers.“ Obmann FSC Eggendorf Robert Dittrich fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin mit Markus den eingeschlagenen Weg fortsetzen können. Die Zusammenarbeit mit ihm macht Spaß, er ist ein Fußball-Fachmann, der richtig gute und erfolgreiche Arbeit bei uns in Hartberg macht und nebenbei einige unserer Jungs auch weiterentwickelt, um eines Tages den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert