Festnahmen: Dealer verkauften Drogen im Wert von 2 Millionen Euro

Erst kürzlich gelang in Kärnten der Polizei ein Schlag gegen die organisierte Suchtgiftkriminalität. Mehr dazu erfährst du hier. Auch in Oberösterreich war die Polizei erfolgreich. Ermittler des Bezirkspolizeikommandos Braunau (BPK) haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ried im Rahmen der „AG AROMA“ einen Drogenring in Braunau hochgehen lassen.

20 Festnahmen

Im Zuge der monatelangen Ermittlungen konnten insgesamt 20 Personen festgenommen und der Verkauf von mehr als 100 Kilogramm Drogen, mit einem Straßenverkaufswert von über 2 Millionen Euro nachgewiesen werden, teilt die Landespolizeidirektion Oberösterreich heute mit.

Drogen in Mengen Verkaufsmenge und Straßenverkaufswert: Geklärter Verkauf von 109 Kilogramm Suchtmittel (48 Kg Marihuana, 50 Kg Cannabisharz, 10 Kg Kokain, 1 Kilogramm Methamphetamin) mit einem Straßenverkaufswert von: ca. 2 Millionen Euro. Sicherstellungen: • 8,5 Kg Marihuana

• 1,5 Kg Cannabisharz

• 50 Gramm Methamphetamin

• 200 Gramm Kokain

• Ca. 55.000 Euro

• Ein PKW (Schmuggelfahrzeug)

Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen: 125.000 Euro

Alles begann mit Parfumdiebstählen

Im Sommer 2023 wurde im Bezirk Braunau ein Anstieg an Parfumdiebstählen in Drogeriemärkten festgestellt und zeitnahe ein rumänischer Staatsbürger als Tatverdächtiger ermittelt. Bei der Observation wurde überdies festgestellt, dass der Rumäne neben gewerbsmäßigen Diebstählen auch Suchtmittel in Parkanlagen verkaufte. Er konnte schlussendlich festgenommen und bei der Durchsuchung seines Arbeiterzimmers, eine Vielzahl erbeuteter Drogerieartikel, aber auch Suchtmittel und elektronische Datenträger sichergestellt werden. Die Auswertung der Observationserkenntnisse und der gesicherten Datenträger erbrachte, dass der Festgenommene als untergeordnetes Mitglied, einer im Bezirk Braunau ansässigen, polykriminell agierenden und aus dem rumänischen Zentralraum stammenden Tätergruppe, fungierte.

Arbeitsgruppe „AROMA“ ermittelte

Zur Aufarbeitung der Causa wurde im Herbst 2023 im BPK Braunau eine temporäre Arbeitsgruppe „AROMA“ eingerichtet. Durch die Ermittlungen der AG AROMA konnte die gesamte Struktur des Netzwerkes offengelegt und sämtliche, zum Teil gravierend vorbestraften, Mitglieder der kriminellen Vereinigung identifiziert werden. Der überwiegende Teil der Gruppierung stammte aus derselben rumänischen Großstadt (Hunedoara) und ließ sich zur Abwicklung der kriminellen Geschäfte in einem Hotel im Bezirk Braunau nieder. Gegen die Personen bestanden bereits Fahndungsnotierungen von diversen Ländern, weshalb sie gefälschte Ausweisdokumente verwendeten.

Kiloweise Drogen aus dem Ausland geschmuggelt

Die AG AROMA begann die Verdächtigen zu überwachen. Dabei wurde festgestellt, dass die Tätergruppe ihren Lebensunterhalt neben Eigentumsdelikten vorwiegend durch den Schmuggel und Handel mit Suchtmitteln bestritt. Die Drogen wurden kiloweise von Spanien und Tschechien ausgehend, in das Innviertel geschmuggelt und in Bunkerwohnungen in Ried und Braunau zwischengelagert.

Minderjährige ins Boot geholt

In Folge wurden von den übergeordneten Mitgliedern gezielt minderjährige, rumänisch-stämmige Subdealer eingesetzt, welche in den Städten Braunau, Mattighofen und Ried die Drogen an Endkonsumenten verkauften; bzw. in deren Auftrag auch Eigentumsdelikte verübten. Als jüngster Subdealer der Gruppierung musste ein zum Tatzeitpunkt erst 15-jähriger Rumäne festgenommen werden, der alleine im Zeitraum von 5 Monaten insgesamt 10 Kilogramm Marihuana und eine nicht unbeträchtliche Menge Kokain und Crystal Meth in Parkanlagen in Mattighofen für die Tätergruppe verkauft hatte. Wöchentlich wurden die erwirtschafteten Bargeldbeträge von den Bandenmitgliedern wieder abgesammelt.

Im Zug mit kiloweise Drogen

Ca. 15 Kilogramm Suchtmittel wurden von einem spanischen Staatsbürger mit dem Zug nach Salzburg und von dort, durch einen serbischen Mittelsmann in ein Kellerabteil in Mattighofen transportiert, bevor sie in Verteilung durch die rumänische Tätergruppe gelangten. Der spanische Staatsbürger wurde zwischenzeitlich durch den französischen Zoll am Bahnhof Paris im Besitz mehrerer Kilogramm Marihuana festgenommen; der serbische Zwischenhändler konnte im Besitz von mehreren Kilogramm Marihuana durch Beamte der AG AROMA in Mattighofen festgenommen werden.

Führende Mitglieder festgenommen

Im Zuge der mehrmonatigen Ermittlungen wurden seit dem Herbst 2023 sukzessive, sämtliche führenden Mitglieder der kriminellen Vereinigung und eine zweistellige Anzahl weiterer untergeordnete Subdealer – zum überwiegenden Teil auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis – festgenommen.

In Haft

15 Personen wurden in die Justizanstalten Ried, Wels, Linz und Salzburg eingeliefert. Der als Hintermann der kriminellen Vereinigung identifizierte Haupttäter konnte im Zuge von Zielfahndungsmaßnahmen aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Rumänien festgenommen werden und wurde mittlerweile der österreichischen Justiz ausgeliefert. Der Tätergruppe wird der Schmuggel und Handel mit Marihuana, Cannabisharz, Crystal Meth und Kokain, aber auch zahlreiche Eigentumsdelikte, gefährliche Drohungen und Nötigungen, sowie Bestimmungstäterschaften zu falschen Beweisaussagen (uvm.) angelastet.

Deals in Party-Szene: Ermittler kamen weiterer Tätergruppe auf die Spur

Aufgrund von weiteren Hinweisen gelang es Ende des Jahres 2023 zudem, eine weitere, im Stadtgebiet Braunau agierende, Tätergruppe zu zerschlagen. So wurde festgestellt, dass ein 64-jähriger selbstständiger Gewerbetreibender mithilfe seines 50-jährigen Angestellten bereits seit dem Jahr 2020 Kokain von bester Qualität in Szenelokalitäten in der Innenstadt von Braunau in Verkehr setzte. Die Übergaben erfolgten ausschließlich an sehr ausgewählte Kundschaft. Zur Jahreswende 2023/2024 gelang es vorerst den 50-jährigen untergeordneten Angestellten beim Kokainverkauf an einen Lokalbetreiber auf frischer Tat festzunehmen und dabei Suchtmittel und eine Waffe sicherzustellen. Dem Abnehmer musste aufgrund seiner hohen Alkoholisierung (über 2 Promille) neben den angekauften Drogen auch sein Führerschein abgenommen werden.

Mit Spezial-Auto Drogen über die Grenze gebracht

Kurz darauf konnte auch der 64-jährige Arbeitgeber im Zuge eines Treffens mit seinem Kurierfahrer festgenommen werden. Der aus Berlin stammende, geringfügig beschäftigte Deutsche reiste hierzu eigens mit einem präparierten Schmuggelfahrzeug an. Durch besonders geschulte Beamte konnte im Auto ein professionell verbautes Schmuggelversteck eruiert werden; so gelang es im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen auch, neben einer größeren Menge Kokain und Cannabisharz, mehrere tausend Euro an Drogengeldern sicherzustellen. Auch die Grenzpolizeiinspektion Simbach beteiligte sich am Einsatz. Schließlich konnte durch die Auswertung elektronischer und biologischer Beweismittel, Schmuggelrouten- und deren Häufigkeit rekonstruiert werden.

Bunker-Wohnung

Schlussendlich ergaben die Ermittlungen, dass der 55-jährige Berliner die Wohnung des 64-Jährigen in Braunau seit dem Jahr 2020 als Bunker nutzte. Während dieser Zeit wurden knapp 50 Kilogramm Drogen, darunter 9 Kilogramm Kokain für den Weitertransport eingelagert und ein nicht unbeträchtlicher Teil durch die Tätergruppe in Braunau weiterverkauft. Alle drei Festgenommenen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt eingeliefert.