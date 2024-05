Vielfalt gestalten: Uni erhielt Zertifikat für Bemühen um Diversität

Die Universität Klagenfurt hat erfolgreich das Diversity Audit des Stifterverbands durchlaufen. Die Übergabe des Zertifikats „Vielfalt gestalten“ fand im feierlichen Rahmen des zweiten Diversitätstags der Universität Klagenfurt statt. „Mit der Zertifizierung hat die Universität einen wichtigen Meilenstein erreicht und mit dem Aufbau eines strategischen Diversitätsmanagements begonnen“, betonte Reinhard Stauber, Vizerektor für Personal, der die Auszeichnung von Programmleiterin Bettina Jorzik entgegennahm. „Diversität ist ein Thema, das in der Gesellschaft und so auch in den Hochschulen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Leistungsfähigkeit und das Wirken einer Hochschule werden gestärkt, wenn Studierende, wie auch Beschäftigte in Lehre, Forschung oder Verwaltung der Universität Vielfalt als Chance verstehen“, so Jorzik,

Eigene Steuergruppe

Der Audit-Prozess wurde partizipativ gestaltet. Mehr als 40 Personen aus allen Mitgliedergruppen und Bereichen der Universität haben an Workshops teilgenommen und zum Gelingen des Prozesses beigetragen. Koordiniert wurde der Diversity Audit von einer Steuergruppe, bestehend aus Vizerektor Reinhard Stauber, Diversity-Audit-Koordinatorin Elisabeth Millonig, UFZ*G-Leiterin Kirstin Mertlitsch und Diversitäts-Experte Jasmin Donlic. Zahlreiche Maßnahmen wurden entwickelt und teilweise bereits umgesetzt. Diese reichen beispielsweise vom Konzept einer Diversitätsstrategie, der Einrichtung eines Diversity and Inclusion Management bis hin zu Gastprofessuren. „Mit der Auditierung stellt sich die Universität der Aufgabe, der zunehmenden Diversifizierung der Studierenden und Beschäftigten an der Universität Klagenfurt mit Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit zu begegnen“, heißt es seitens der Steuergruppe Diversity Audit. Das Diversity Audit wurde von Andrea Dorothea Bührmann, externe Auditorin des Stifterverbands, begleitet.