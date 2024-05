Zivildienst einmal anders: Philipps Weg von Villach nach Peru

Der Österreichische Auslandsdienst ist eine vom ‘Bundesministerium für Soziales‘ anerkannte Trägerorganisation, die Personen jeder Altersgruppe für bis zu 12 Monate ins Ausland entsendet. Ein Auslandsdienst wird hauptsächlich von Auslandsdienern als Ersatz zum klassischen Zivildienst gewählt. Das Ziel ist ein kultureller Austausch, der die Verbindungen zwischen Österreich und den verschiedenen Partnerländern stärkt. Dies ermöglicht den Auslandsdienern sich weiterzubilden und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. An 150 verschiedenen Einsatzstellen, aufgeteilt auf 60 Einsatzländer, leisten Auslandsdiener ihren Dienst und arbeiten an verschiedenen Projekten.

Philipps Weg von Villach nach Peru

Während seine Schulzeit an der KTS Villach erzählte ihm seine damalige Englischprofessorin von dieser Alternative zum klassischen Zivildienst. „Ich wollte aus Österreich weg, um neue Ecken der Welt zu sehen“, erzählt er. „Wieso ich mich speziell für Peru entschieden habe, liegt nicht unbedingt daran, dass ich immer schon genau dieses Land sehen wollte, sondern eher daran, dass es die einzige Auslandsdienststelle war, die es mir erlaubt, als Hilfslehrer zu unterrichten“, führt er fort. Der junge Kärtner meldete sich beim Österreichischen Auslandsdienst an und arbeitete in einer Interessengruppe des Vereins. Zusätzlich musste er sich durch Veranstaltungen, Bücher, Konferenzen, etc. auf seine Einsatzstelle vorbereiten.

©KK

Was hat Österreich mit Peru zu tun?

Vor mehr als 150 Jahren zogen Österreicher und Deutsche in die Tiefen Perus, um sich im Regenwald niederzulassen. „Pozuzo verbindet österreichisch-deutsche Tradition mit peruanischen Einflüssen“, erklärt Philipp. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Organisation und Durchführung von Deutschunterricht sowie die Unterstützung der LehrerInnen in der Schule. Zusätzlich arbeitet er mit an einem Museum, das die Menschen über die Geschichte des Dorfes informiert.

