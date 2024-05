Einsatzkräfte kommen gratis zur Starnacht am Wörthersee

Mit 1.000 Gratis-Stehplatzkarten für die Starnacht am Wörthersee am 12. Juli 2024 will Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) seine Wertschätzung und seine Dankbarkeit gegenüber allen ehrenamtlichen Einsatzkräften in Kärnten ausdrücken. „Die vergangenen Jahre waren immer wieder von Naturkatastrophen mit teils verheerenden Folgen geprägt. Nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Frauen und Männer in den verschiedenen Einsatzorganisationen konnten wir diese Situationen in dieser Art und Weise bewältigen“, hebt der Katastrophenschutzreferent hervor. Auch er selbst wird der Starnacht am 12. Juli 2024 beiwohnen.

Ein Abend für alle „stillen Helden“

Die Aktion wurde in Kooperation mit der „ip Media Marketing GmbH“ umgesetzt. Geschäftsführer Gerfried Zmölnig freut sich über die gelungene Zusammenarbeit und betont: „Als Veranstalter der Starnacht sind wir stolz darauf, eine so großartige Aktion unterstützen zu dürfen. Dieser Abend soll für alle ‚stillen Helden‘ ein unvergesslicher werden und auch unsere Dankbarkeit für den unermüdlichen Einsatz der vielen freiwilligen Helfer zum Ausdruck bringen.“

So geht’s

Die Abwicklung der Ticket-Abgabe erfolgt über das Büro des Katastrophenschutzreferenten. Pro Person werden max. zwei Tickets ausgegeben. Berechtigt sind alle Mitglieder von Einsatzorganisationen laut Kärntner Rettungsdienstgesetz sowie die Kärntner Feuerwehren – darunter fallen das Rote Kreuz, der Bergrettungsdienst, die Wasserrettung, die Kärntner Höhlenrettung, die Johanniter Kärnten, der Samariterbund Kärnten oder die Rettungshundebrigade.