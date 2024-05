Erschütternde Diagnose: August braucht dringend eine Stammzellenspende

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 12:53 / ©KK/privat

Ein schweres Unglück scheint dem nächsten zu folgen. Die Trauer über den Verlust seines 22-jährigen Sohnes bei einem Autounfall vor drei Jahren lastet noch immer schwer. Nun sieht sich der 60-jährige August aus Hartberg mit einem weiteren Schicksalsschlag konfrontiert. Anfang des Jahres erhielt er von einem Tag auf den anderen, ohne Vorwarnung oder erkennbare Symptome, die erschütternde Diagnose Akute Lymphoblastische Leukämie.

Lebensretter gesucht! So kannst du helfen

Nun kann August nur abwarten, ob ein passender Stammzellspender für ihn gefunden wird. „Helfen wir ihm dabei, in dem wir unsere Freunde, Bekannten und Verwandten – die noch nicht typisiert sind – aufrufen, dies zu tun“, so der Verein Geben für Leben. Denn eine Stammzellenspende kann Betroffenen das Leben retten. Mehr Informationen dazu und Typisierungstermine in deiner Nähe findest du hier. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich bequem von zuhause aus typisieren zu lassen. Details dazu gibt es hier.

Freude am Leben nicht verloren

Trotz der schweren Schicksalsschläge liebt August das Leben und schätzt die Freiheit, insbesondere das Reisen in seinem selbst ausgebauten Van. Gemeinsam mit seiner Frau war er gerade dabei, sein nächstes Projekt zu verwirklichen: den Bau eines Offroaders für abenteuerliche Reisen. Nicht nur sein Privatleben liegt ihm am Herzen, sondern auch sein Beruf. Als Außendienstmitarbeiter für die Firma Bona in der Steiermark, Kärnten und im Burgenland gewann er nicht nur Kunden, sondern auch Freunde. Seine herzliche Art und sein Engagement werden von allen geschätzt. August hegt außerdem eine besondere Liebe für Tiere, vor allem für seine treue Begleiterin, die anhängliche Hündin Anna.