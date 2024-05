Strom für 120 Haushalte: Neue Photovoltaikanlage ziert Cineplexx Villach

Auch das Cineplexx Villach setzt seit kurzem auf Photovoltaik. Auf dem Dach und der Fassade wurden mehr als 400 Kilowatt-Peak-Einheiten installiert, womit ein Jahresertrag von 370.000 Kilowattstunden erzielt werden kann. Mit dieser Menge Strom könnte das Kino umgerechnet rund 120 Haushalte pro Jahr versorgen. Gleichzeitig spart das Cineplexx damit 105.000 Kilogramm CO₂ pro Jahr ein. Damit leistet der Kinobetreiber einen wesentlichen Beitrag zum Ziel der Stadt Villach, bis 2025 klimaneutral zu werden.

©5 Minuten Auf dem Dach und der Fassade wurden mehr als 400 Kilowatt-Peak-Einheiten installiert.

Rund 500.000 Euro investiert

„Die Installation von Solarpanels ermöglicht uns die Nutzung von Sonnenlicht, um den Strombedarf für Beleuchtung, Klimatisierung und andere Betriebsabläufe zu decken – somit gehen wir einen großen Schritt in Richtung grüne Alternativen“, erklärt Christof Papousek, Geschäftsführer und Gesellschafter der Cineplexx Kinobetriebe GmbH. Damit verbunden war ein Investment in Höhe von rund 500.000 Euro. Die Implementierung der Photovoltaik-Anlage in Villach ist nicht die erste Maßnahme. Bereits im Vorjahr ist eine PV-Anlage auf dem Dach des Cineplexx Salzburg Airport in Betrieb gegangen, weitere Standorte wie das Cineplexx Hohenems folgten. „In anderen Bundesländern sind wir ebenfalls sehr bemüht, auf umweltfreundliche Energiegewinnungsoptionen zu setzen. Unser Umsetzungsprogramm für Photovoltaikanlagen ist dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit Collective Energy in vollem Gange und wir werden verstärkt unsere Dächer und Fassaden sowie Parkflächen zur grünen Energiegewinnung nutzen“, bestätigt Papousek.

©Hannes Pacheiner Am Foto: Senior-Brand-Managerin Carina Mörth-Pilko, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Cineplexx-Beriebsleiterin Petra Wallner (v.l.).

Cineplexx minimiert Energieverbrauch

Auch investierte Cineplexx bis heute knapp siebeneinhalb Millionen Euro in nachhaltige Projektionssysteme in Österreich. „Durch den Einsatz der neuen Projektoren dürfen sich Besucher mit weniger Energie über noch mehr Licht, mehr Kontraste und mehr Farben auf den Cineplexx Bildwänden freuen“, so Papousek weiter. Zudem wurden die Beleuchtungen bereits vor mehr als zehn Jahren auf LED-Technologie umgerüstet. Darüber hinaus hat Cineplexx österreichweit Wärmerückgewinnungssysteme eingebaut, die Projektorenabluft nutzen, und Umluftkonzepte mit Luftqualitätsfühlern etabliert.