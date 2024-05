Kärntens Notärzte üben für den Ernstfall

Für den Präsidenten der Kärntner Ärztekammer, Markus Opriessnig, der selbst ausgebildeter Notarzt ist, sind die Notfalltage ein unverzichtbarer Teil des umfangreichen Ausbildungsprogrammes der Ärzteschaft. „In den letzten Jahren konnten die Behandlungsergebnisse durch eine verbesserte Rettungskette, eine multidisziplinäre Versorgung im Schockraum, neue Operationstechniken und eine moderne Intensivtherapie optimiert werden. Bei den Notfalltagen geht es darum, dass den Kollegen der letzte Stand des Wissens präsentiert wird und die optimalen Handlungsabläufe unter anderem bei Unfällen mit vielen Verletzten dargestellt und praktisch geübt werden“, erklärt auch Michael Obmann, Organisator der Notfalltage. Hier spiele auch das 2016 gegründete Traumanetzwerk Kärnten, eine Kooperation der größten Kärntner Spitäler, eine wesentliche Rolle.

Praxisnahe Übungen

Die Praxisnähe ist dabei ein wesentliches Merkmal der Notfalltage. Heuer kommt dies besonders zum Ausdruck, indem umfassend Notfälle durchgespielt werden, mit denen die niedergelassene Ärzteschaft in ihrer Ordinationen konfrontiert ist. So werden in Ossiach die Lehren und Erfahrungen aus der Hochwasserkatastrophe des Vorjahres oder des Busunfalles in Friesach mit einem Todesopfer und neun Verletzten analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine der größten Herausforderungen für Notärzte: Sie müssen oft unter widrigsten äußeren Verhältnissen, Schwerverletzte vor dem Erstickungstod retten, indem sie die Atemwege in Höhe des Kehlkopfes oberhalb der Luftröhre öffnen. Dazu wird ein eigener Workshop angeboten. Das Informationsangebot richtet sich übrigens nicht nur an die Ärzteschaft, sondern auch an alle Organe des Zivilschutzes.