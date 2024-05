Diese Personen bekommen das Klimaticket jetzt gratis

Kann einmalig innerhalb von drei Jahren in Anspruch genommen werden.

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 13:50 / ©APA/ROLAND SCHLAGER

Was für ein tolles Angebot! Wenn man 17 oder halt 18 Jahre alt ist. Denn alle, die heuer ihren 18. Geburtstag feierten oder noch feiern werden, bekommen das österreichweite Klimaticket gratis.

Für die nächsten drei Jahre

Das Gratis-Klimaticket kann dann ab Juli 2024 für ein Jahr in Anspruch genommen werden. Wer das Klimaticket doch lieber etwas später verwenden will, kann die Laufzeit bis zu seinem 21. Geburtstag hinauszögern – das heißt, jedenfalls in den nächsten drei Jahren. Der Antrag kann ab 3. Juni einmalig gestellt werden.

280.000 Personen besitzen bereits das Klimaticket

„Junge Menschen wollen sich nicht und sollen sich nicht zwischen Mobilität und Klimaschutz entscheiden müssen“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag. Es gebe mittlerweile mehr als 280.000 Menschen, die das österreichweite Klimaticket nutzen. Davon entfallen rund 90.000 Tickets auf das Klimaticket Jugend oder Kimaticket Zivildienst/Bundesheer/Freiwilligendienst. Insgesamt mit den regionalen Klimatickets sei jede siebente Österreicherin und jeder siebente Österreicher mit einem Klimaticket unterwegs, berichtete Gewessler. (APA, red 16.05.2024)