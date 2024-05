Neuer Wald-Lehrpfad in Graz feierlich eröffnet

Der Wald-Lehrpfad erstreck sich über eine Länge von 420 Metern und führt leicht erhöht hinter dem Fachmarkt-Komplex entlang. Durch Info-Hotspots mit interessanten Facts, Zahlen und Wissenswertem zu den Themen Bäume, Pflanzen und Tiere im heimischen Wald, bietet ein Spaziergang durch die naturbelassene Wald-Landschaft auch einen informativen Mehrwert, während man die Seele inmitten der Natur baumeln lassen und frische Waldluft genießen kann. „Unsere neue ́grüne Lunge ́ ist ein weiteres Puzzleteil im Zuge unserer Nachhaltigkeits-Kampagne“, so Centerleiterin Heike Heinisser und verweist auf die verliehene Ökoprofit-Auszeichnung Anfang des Jahres. Eine jährliche Aufwuchspflege von rund 100 Jungbäumen und laufende Naturverjüngung unterstreichen dies nachhaltig „und es werden auch Waldpädagogik-Führungen für Kinder und Schulklassen angeboten“, so die Centerleiterin.

Charity Spindel-Lauf geplant

In Szene gesetzt wird der neue Waldweg bereits am Samstag, dem 25. Mai beim 1. Charity Spindel-Lauf am Shopping Nord Gelände. „Bei unserem einzigartigen Lauf-Event ist unser Wald- Lehrpfad ein spannender Trail-Teil der Strecke und auch unsere Abfahrts-Spindel vom Parkdeck runter ist zu bewältigen“ so Heinisser. Anmeldungen zum Lauf sind unter www.multisportaustria.at möglich. 100 Prozent der Startgelder kommen der Steirischen Kinderkrebshilfe