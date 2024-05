Starkregen im Anmarsch: Villacher Draubermen werden gesperrt

Vorsorglich werden Villacher Draubermen im Laufe des heutigen Nachmittags für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Grund dafür sind die großen Regenmengen, welche in den kommenden Stunden zu erwarten sind und den Wasserspiegel der Drau deutlich steigen lassen. Betroffen von der beidseitigen Sperre ist der Bereich zwischen Kraftwerk und Silbersee. „Die Spitze ist vom Hydrographischen Dienst am Freitag in den Morgenstunden vorhergesagt“, so Alfred Wolligger, Leiter des Wirtschaftshofs.