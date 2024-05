Wow! Grazer Pop-Art-Künstler Tom Lohner gestaltet Stadteinfahrt

Beim Gasthaus Zur Schmied´n an der St.-Peter-Hauptstraße, einem der meistfrequentierten Einfallstore der Stadt Graz, hat er in den letzten zwei Wochen seine Interpretation der Steiermark inszeniert. Dabei kommen Landmarks von Dachstein über das Kunsthaus bis zu Klapotetz und Puch G – mit zentralem grünen Herz – vor. Für dieses Kooperationsprojekt haben die Erlebnisregion Graz, das Gasthaus Zur Schmied´n sowie die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH/STG Impulse und Ideen geliefert. Tom Lohner selbst sagt dazu: „Für mich ist das Gestalten einer (Lein-)Wand die Übersetzung tiefer und ehrlicher Emotionen in Farbe und Form. Ich liebe es, mich in einem meiner Werke zu verlieren – in diesem Moment werde ich eins mit dem Abbild meiner Fantasie. Mit dem, was ich produziere, möchte ich weiters jedoch auch andere Menschen inspirieren und begeistern.“

Ein Kunstwerk für Graz

Dass Graz sich mit hochwertiger Kulinarik rühmen kann, spiegelt sich im Mural wider: So stehen die drei Produkte Apfel, Kürbis und Wein an zentraler Stelle des Werkes. Graz kann aber noch mehr: Auch als UNESCO Welterbe und als UNESCO City of Design darf sich die Stadt betiteln, dabei findet man das Schloss Eggenberg sowie das Grazer Kunsthaus im Werk. Vom Berggipfel bis zum Weinberg: Da das Grüne Herz mit seinen imposanten Landschaften von Nord bis Süd fasziniert, treten auch landschaftliche Elemente der Steiermark in den Vordergrund. Das Thema Mobilität, passend zur St.-Peter-Hauptstraße, wird mittels Auto und Radfahrer gezeigt.

Über Tom Lohner Der 41-jährige internationale Pop-Art-Künstler aus Graz ist bekannt für seine großformatigen, farbenfrohen Kunstwerke. Ob Hauswände, Gitarren, Straßenbahnen, Almdudler-Trachtenpärchen oder BMW, Tom Lohners Werke zieren viele öffentliche Orte oder Gegenstände. 2025 gibt’s diese dann auch bei der Expo im Österreich-Pavillon in Osaka/JPN zu bewundern.