Cobra-Einsatz in Spittal: 34-Jähriger „hortete“ Geld und Drogen

Im Stadtgebiet von Spittal an der Drau haben Polizisten des Landeskriminalamtes, Beamte der Cobra und Diensthundeführer bereits vor fast einer Woche, am 10. Mai, drei Wohnungen durchsucht. In einer der Wohnungen wurde ein 34-jähriger Rumäne wegen Verbrechens nach dem Suchtmittelgesetz und wegen Körperverletzung festgenommen, wie die Polizei nun berichtet.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Im Zuge der Durchsuchungen konnten die Beamten zudem Bargeldbestände in Höhe von mehreren zehntausend Euro, Goldschmuck und verschiedene Drogen (Heroin, Kokain, Ecstasy, Cannabis und Amphetamine) sowie diverse Suchtmittelutensilien und ein Messer sicherstellen. Der Verdacht gegen einen weiteren 34-jährigen Rumänen wegen Verbrechens nach dem Suchtmittelgesetz erhärtete sich während der folgenden Befragungen, sodass auch dieser festgenommen wurde. Beide wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Aber: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und es ist zu erwarten, dass noch eine Vielzahl an Subverkäufern und Endabnehmern ausgemittelt werden“, so die Polizei abschließend.