171 Kilo Drogen in Auto versteckt: Insassen halten dicht

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 15:34 / ©LPD Wien

Am Dienstag, dem 14. Mai, gegen 20 Uhr hieß es in Wien „Endstation“ für die zwei 27-jährigen Serben. Die beiden wurden von der Polizei auf einer Landstraße angehalten. Und siehe da – was hatten sie im Auto versteckt? Drogen.

Festnahme

170.880 Gramm Cannabisprodukte stellten die Beamten im Fahrzeug sicher. Einer der beiden hatte sogar 15.000 Euro Bargeld bei sich. Die Serben wurden vorläufig festgenommen. Es war die akribische Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Wien, der Arbeitsgruppe „MAGHREB“, die letztlich zu den Festnahmen führte. Ob die Drogen aus Maghreb stammten? Die zwei Serben verweigerten jedenfalls die Aussage und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.