Gebäude beginnt zu brennen: Besitzer rückt mit Gartenschlauch an

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 15:49

Heute Mittag, am 16. Mai gegen 12.20 Uhr, wurden die Feuerwehren Ferndorf, Paternion, Pobersach-Feffernitz, Pöllan, Olsach-Molzbichl und Feistritz an der Drau zu einem beginnenden Wirtschaftsgebäudebrand in Paternion gerufen. Dort ist es im Bereich eines Kamins zur Brandentwicklung gekommen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land nun berichtet.

Nachlöscharbeiten und Glutnester ablöschen

Bereits der Besitzer konnte den Brand aber mit einem Gartenschlauch eindämmen, weshalb die Feuerwehren Paternion und Feistritz an der Drau nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Zudem wurde das Objekt auf weitere Glutnester durchsucht und diese ebenfalls abgelöscht. „Die weiteren anrückenden Feuerwehren wurden zum Bereitstellungsplatz beordert, ein Einschreiten dieser musste nicht mehr erfolgen“, so das Bezirksfeuerwehrkommando abschließend.