Billie Steirisch lieferte Sacher-Torte mit dem E-Bike von Wien nach Graz

Zum Launch vom finnischen Alleslieferer Wolt in Graz transportierte sie mit einer echten Lieferbox am Rücken eine Original Sacher-Torte aus ihrer Wahlheimat Wien in die Steiermark. Die gebürtige Steirerin Gini Lampl unterhält als Billie Steirisch auf Instagram und TikTok über 150.000 Follower: „Ich liebe es, die Leute mit verrückten Ideen zum Lachen zu bringen! Diese Aktion war aber auch für mich komplett neu und eine sportliche Herausforderung“, erzählt Billie nach der erfolgreichen Lieferung. Auf die Frage, ob die Comedienne wirklich den ganzen Weg mit dem e-Bike hingelegt hätte, antwortet sie schmunzelnd: “Ich hatte ein tolles Team zur Seite & bestes Proviant im Gepäck. Tut mir Leid, falls bei der Ankunft ein Stück von der Torte gefehlt haben sollte.”

Neuer Lieferdienst in Graz

Wolt feierte im Grazer Kunst Klub Kräftner die erfolgreiche Expansion in die Steiermark. Die geladenen Gäste staunten nicht schlecht, als die Nachspeise von Billie Steierisch höchstpersönlich auf einem e-Bike zum Event geliefert wurde. Zuvor hatten die Gäste neben einem unterhaltsamen Rahmenprogramm auch die Möglichkeit, sich mit der Gruppenbestellungs-Funktion von Wolt ihr Lieblingsessen direkt zur Feier liefern zu lassen: Ob frischer Salat von dean&david, Burger von Freigeist, italienische Köstlichkeiten von Napo, oder Ramen und Suhsi aus der Noonbar – hier kam jeder Gast auf seine Kosten. Abgerundet wurde der Abend mit Drinks und Partyunterhaltung wie DISH Tennis, einer Mario Kart Gaming Ecke und einem LUSH-Workshop, bei dem Teilnehmer ihre eigenen Badebomben basteln konnten – auch die handgemachten Kosmetikprodukte von LUSH können in der Wolt-App bestellt werden.

