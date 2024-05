Schüler in Auto gekracht: In der Schule verschlechtert sich sein Zustand

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 16:37 / ©5 Minuten

Ein 14-jähriger Schüler war heute Vormittag, gegen 7.30 Uhr, gerade mit seinem Fahrrad in Villach-St. Martin auf dem Weg zu seiner Schule als er in ein Auto, das aus einer Einfahrt auf die Radfahrüberfahrt hinausfuhr, krachte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte auf die Motorhaube des Fahrzeugs.

Schüler musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der Autofahrer fragte den 14-Jährigen, ob alles okay sei. Der Schüler meinte im Schock, er sei nicht verletzt, woraufhin beide ihre Wege fortsetzten. Im Laufe des Vormittags verschlechterte sich jedoch der Gesundheitszustand des Burschen, sodass dieser schlussendlich von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden musste. Vom Autofahrer ist bisher nur bekannt, dass er einen schwarzen Kombi gelenkt hat, so die Polizei in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 17:39 Uhr aktualisiert