Strengere Richtlinien lassen Wohnträume platzen: Kärnten schlägt Alarm

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 16:48 / ©Daniel Raunig

Landeshauptmann Peter Kaiser und LHStv.in Gaby Schaunig zeigen sich alarmiert über die jüngsten Medienberichte, denen zufolge die Finanzmarktaufsicht an den strengen Vergaberegeln für Wohnkredite festhalten möchte. Dies sei eine verheerende Nachricht für alle Einwohner des Landes, die den Traum von Wohneigentum verwirklichen möchten, da die strikten Richtlinien Wohnkredite für viele praktisch unerreichbar machen. Die sogenannte KIM-Verordnung fordert von Kreditnehmern, mindestens 20 Prozent Eigenkapital einzubringen und höchstens 40 Prozent ihres Nettohaushaltseinkommens für den Kredit aufzuwenden.

„Argumentation mit strengen EU-Vorgaben sei nicht überzeugend“

Kaiser kritisiert: „Die KIM-Verordnung ist eine Kredit-Verhinderungs-Verordnung, die insbesondere Menschen ohne Vermögen und mit niedrigem Einkommen daran hindert, sich etwas aufzubauen.“ Schaunig ergänzt, dass es nicht einzusehen sei, dass selbst die Wohnbauförderung, die den Menschen zugesichert werde, von den Banken nicht als Eigenkapital anerkannt werde. Die Argumentation mit strengen EU-Vorgaben sei nicht überzeugend, wie das Beispiel Bayern zeige, wo die Wohnkreditregeln weniger restriktiv seien.

Hohe Kredithürden

Beide appellieren erneut an den Bund, die Kreditinstituts-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung zu entschärfen, um mehr Menschen den Zugang zu Wohnkrediten zu ermöglichen. „Es ist nicht hinnehmbar, dass wir auf der einen Seite Geld für den Wohnbau bereitstellen, aber auf der anderen Seite junge Familien im Stich lassen, die an den hohen Kredithürden scheitern“, so Kaiser und Schaunig.

Auch Team Kärnten äußert sich kritisch

Der Team Kärnten Chef Gerhard Köfer fordert die Verantwortlichen auf Bundesebene dringend dazu auf, die Verordnung zu überarbeiten und bürgerfreundlicher zu gestalten. Seiner Meinung nach darf es nicht im Interesse des Bundes liegen, dass viele Bürger Schwierigkeiten haben, Wohnkredite zu erhalten. Die Barrieren, die durch die Verordnung errichtet wurden, sind für immer weniger Menschen überwindbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 17:16 Uhr aktualisiert