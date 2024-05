Sturm lädt zur großen Saisonabschluss-Feier am Hauptplatz

Die Feierlichkeiten werden am Montag, dem 20. Mai 2024, ab circa 14 Uhr auf der Bühne am Hauptplatz starten. Die Gastro sperrt im Innenstadtbereich ab 11 Uhr auf. Im Rahmen der Feier werden unter anderem Legenden geehrt, vom Beirat wird es die ein oder andere historische Anekdote geben und die Mannschaft wird selbstverständlich vollzählig bei den Feierlichkeiten erscheinen. Ab ungefähr 14 Uhr startet das Programm auf der Bühne – hierbei werden unter anderem Egon 7, ein DJ sowie einige Special Guests für tolle Unterhaltung sorgen. Ab circa 15 Uhr wird dann die Mannschaft in der Grazer Innenstadt eintreffen. Gegen 18 Uhr sind die offiziellen Feierlichkeiten am Hauptplatz beendet. Die Feier wird ab 16.30 Uhr auch live auf ORF 1 übertragen.