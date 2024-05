Nach „Einbruchserie“: „Polizisten“ bestehlen Kärntner Pensionisten

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 17:05 / ©Turi-stock.adobe.com

Bereits am 11. Mai haben sich gegen 11 Uhr zwei unbekannte Männer vor dem Wohnhaus eines 76-jährigen Kärntners aus dem Bezirk Feldkirchen als Polizisten ausgewiesen. Sie teilten dem Pensionisten mit, dass in der umliegenden Nachbarschaft mehrfach eingebrochen wurde, der 76-Jährige ließ die beiden im Laufe des Gesprächs in sein Haus rein. Dort wurden ihm dann auch Fotos der angeblichen Einbrecher gezeigt.

„Polizisten“ haben Hochdeutsch gesprochen

Schließlich gelang es den beiden vermeintlichen Polizisten, den Pensionisten dazu zu überreden, ihnen zu zeigen, wo er sein Bargeld aufbewahrt hat. In einem unbeobachteten Moment dürfte einer der Täter dann schließlich das Geld – es handelte sich um einige hundert Euro, wie die Polizei berichtet – gestohlen haben. Die beiden Betrüger sollen Hochdeutsch gesprochen haben.