Crash: Zweijähriges Kind erlitt Verletzung unbestimmten Grades

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 16. Mai auf der Pass Gschütt Straße im Gemeindegebiet von Abtenau. Ein 21-jähriger Lkw-Lenker aus Salzburg wollte in das dortige Gewerbegebiet abbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw einer 34-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Die Lenkerin und ihr in einem Kindersitz gesichertes zweijähriges Kind erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Straße musste während der Aufräumarbeiten für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.