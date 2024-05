„Rosen-Bettler“ wieder in Villach unterwegs

Am Hauptplatz sind sie in letzter Zeit wieder gesichtet worden.

Aufmerksame Leser von 5 Minuten haben sie gesehen. Am Hauptplatz in Villach war eine Gruppe von Bettlern, die an Personen Rosen verteilt haben. Es handelt sich hierbei um einen Trick, der oftmals beim Betteln angewendet wird, denn danach wird man meist in ein Gespräch verwickelt und um Geld gebeten. Nach ein paar Jahren Ruhe dürfte die mutmaßliche Bande wieder zurück sein.

„Die wirklich armen Leute bleiben auf der Strecke“

FPÖ-Klubobfrau Katrin Nießner fordert angesichts der aktuellen Lage ein entschiedenes Vorgehen: „Wenn Banden vorgeben, krank oder bedürftig zu sein, um Geld von Passanten zu erlangen, verunsichern sie Menschen, die dazu neigen, für Bedürftige zu spenden. Dies könnte dazu führen, dass tatsächlich Bedürftige leer ausgehen.“ Zudem sei dieses Vorgehen auch schädlich für die Geschäfte in der Innenstadt.

Polizei beruhigt

Auf Anfrage von 5 Minuten bei der Polizei in Villach heißt es, dass Anzeigen ausgesprochen wurden und nun seit über zwei Wochen kein Vorfall mehr gemeldet wurde.