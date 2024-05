Zu Hause von der Schule: 13 Jähriger erwischt Einbrecher

Zwei vorerst unbekannte Täter versuchten am 14. Mai 2024 in ein Einfamilienhaus in Linz einzubrechen. Der 13-jährige Sohn der Familie war wegen Krankheit nicht in der Schule und konnte gegen 10 Uhr wahrnehmen, dass zwei männliche unbekannte Personen zuerst lange an der Haustür läuteten und anschließend versuchten durch das Badezimmerfenster in das Haus zu gelangen. Der Schüler begab sich in das Badezimmer und konnte vom Flur zu dem Fenster, das bereits aufgebrochen war, sehen und schaute dem Einbrecher, der bereits mit einem Fuß im Gebäude stand, mitten ins Gesicht. Als sie den Buben sahen, flüchteten die zwei Verdächtigen in unbekannte Richtung.

Täter wurden geschnappt

Durch Überwachungsaufnahmen in der Nachbarschaft konnte ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt werden. Bei der Fahndung wurde das verdächtige Fahrzeug kurz vor 14 Uhr in der Leonfeldner Straße wahrgenommen und anschließend in Hellmonsödt angehalten. Die beiden polnischen Verdächtigen wurden festgenommen. Sie wurden vom 13-Jährigen eindeutig identifiziert. Zudem konnte das Tatwerkzeug im Pkw gefunden und sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2024 um 19:26 Uhr aktualisiert