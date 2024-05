Lisa (17) ist unheilbar krank: Jetzt wurde ihr ein Herzenswunsch erfüllt

"Warum so jung?"

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 20:05 / ©Rollende Engel

Bereits seit mehreren Jahren leidet die 17-jährige Lisa an einer unheilbaren Krankheit – die Ärzte können nichts mehr für sie tun. „Ihre Zeit auf Erden ist stark begrenzt“, schreibt die Organisation „Rollende Engel“ nun auf ihrer Website. Auf einer Löffelliste hat die 17-Jährige nun alle Dinge aufgeschrieben, die sie noch einmal erleben möchte – darunter auch, einmal am Traunsee mit einem großen Schiff zu fahren und im Anschluss mit der gesamten Familie in den Seegasthof „Hoisn Wirt“ essen zu gehen.

„Rollende Engel“ setzten alle Hebel in Bewegung

Die „Rollenden Engel“ setzten forthin alle Hebel in Bewegung, um Lisa diese Wünsche zu erfüllen. Wenige Anrufe später war alles arrangiert. Zwei Tage danach machten sich die Wunscherfüller Maria, Deborah und Florian auch schon auf den Weg zu Lisa, die im vierten Stock ohne Aufzug lebt und nicht mehr gehen kann. Kein Problem für die „Rollenden Engel“, die schnell ihren Rettungs- und Evakuierungsstuhl auspackten und die gut gelaunte Lisa so zum Fahrzeug brachten.

Beim Schiff warten ganze Familie und alle Freunde auf Lisa

In Gmunden bei der Schiffsanlegestelle angekommen, wird Lisa ein weiteres Mal überrascht. All ihre Freunde und ihre ganze Familie wartete nämlich bereits auf sie. Als die 17-Jährige dann das Schiff erblickt, strahlt sie über das ganze Gesicht. „Es ist das erste Mal, dass die 17-Jährige mit einem Schiff mitfährt“, wissen die Wunscherfüller bescheid. An Bord wurde sie über die Lautsprecheranlage dann sogar vom Kapitän als „Ehrengast“ begrüßt.

Im Gasthaus wartete die nächste Überraschung auf Lisa

Die Fahrt dauerte rund eine Stunde, viele Emotionen seien bei Familie und Freunden hochgekommen. Danach ging es aber weiter ins Gasthaus, wo Lisa einmal in ihrem Leben einkehren möchte. Auch dort hat das Team des Gasthauses eine spezielle Überraschung für die 17-Jährige. Mitten im Gastgarten war eine große Tafel mit weißen Tischtüchern, Tischdeko und sogar einer eigens angefertigten Speisekarte aufgebaut. Lisa bestellte sich ihr Lieblingsgericht, ein Wiener Schnitzel mit Pommes „und für kurze Zeit vergisst sie sogar ihre Schmerzen“, so die Wunscherfüller weiter.

Lisa will noch ein Eis auf der „Esplanade“ essen

Als die „Rollenden Engel“ mit ihrem Fahrgast am späten Nachmittag die Heimreise antreten wollten, äußerte sie noch einen weiteren Wunsch: Sie wollte noch ein Eis auf der „Esplanade“ essen. Auch dieser Wunsch wurde ihr vom Team der „Rollenden Engel“ erfüllt. Vor Ort entschied sie sich für Banane und Schokolade, die ganze Familie wurde vom Besitzer der Konditorei eingeladen. Danach ging es wieder zurück zur Wohnung, wo sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller von Lisa verabschiedeten.