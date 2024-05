Lignano wappnet sich: Was zu Pfingsten alles nicht erlaubt sein wird

Bereits im Vorjahr hat Lignano mit einigen Vorschriften und Einschränkungen auf den Besucheransturm zu Pfingsten reagiert, dieses Jahr geht man noch einen Schritt weiter. All die Vorschriften und Einschränkungen, die es bereits im Vorjahr gegeben hat, werden auch dieses Jahr fortgeführt.

Hier sind Bikini und Badehose verboten

Zusätzlich ist es aber auch nicht mehr erlaubt, in Lignano abseits des Strandes bzw. des Hafenbereichs oder der Promenade im Bikini oder der Badehose unterwegs zu sein. Da Hoteliers, wie mehrere Medien berichten, am Pfingstwochenende ihre Zimmer lieber an Familien vergeben und die Hotels generell stark ausgelastet sind, ist auch noch nicht klar, wie viele Party-Gäste wirklich an die Adria kommen werden. Gerechnet wird jedenfalls mit bis zu 90.000 Menschen, darunter etwa 30.000 Österreicher.

In Lignano wird man nicht im Freien übernachten dürfen

Für sie wird es allerdings ebenfalls Einschränkungen geben, dürfen doch Wohnmobile nicht entlang der Straße parken und die Feiernden auch nicht in Zelten oder Schlafsäcken im Freien übernachten. Weiters wird auch Musik ab 1 Uhr nachts in den Lokalen verboten.

Einschränkungen werden auch von Kärntner Polizisten kontrolliert

Die vielen Einschränkungen müssen aber natürlich auch irgendwie kontrolliert werden. Dazu haben die Carabinieri in Italien auch Unterstützung aus Österreich. Zwei Polizisten aus Kärnten sind nämlich ebenfalls vor Ort und sorgen dafür, dass in Lignano am Pfingstwochenende alles mit rechten Dingen zugeht.