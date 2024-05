Internetbetrüger ergaunerter einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 21:45 / ©Pixabay / Dariusz Sankowski

Die „Täterin“ gab an in Geldnot zu sein und versprach das Geld zurückzuzahlen. Nachdem das Geld bisher jedoch nicht rückerstattet wurde, erstattete der Geschädigte nunmehr die Anzeige. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Weiterer Betrugsfall

Eine bisher unbekannte Täterschaft nahm Anfang April 2024 über eine mobile Dating-App Kontakt mit einer 32-jährigen Österreicherin auf und überredete sie in der Folge mehrmals Geld auf eine Tradingplattform zu überweisen. Weiteren Zahlungsaufforderungen kam die Frau nicht nach und hatte in der Folge keinen Zugriff mehr auf ihre „Investitionen“. Der Frau entstand dadurch ein Schaden in der Höhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.