Regen, Blitz und Donner: Auch Freitag wieder unbeständig

Veröffentlicht am 16. Mai 2024, 21:46 / ©Daniel Schöffmann

In Oberkärnten dominieren am Freitag die Wolken, der Vormittag verläuft voraussichtlich großteils trocken, wie die „GeoSphere Austria“ erklärt. „Am Nachmittag können von Südwesten einige Regenschauer durchziehen, mitunter sind auch Blitz und Donner dabei“, so die Experten.

Höchste Temperaturen im Unteren Lavanttal

Vor allem im Osten könnte es einen Mix aus kompakten Wolken und sonnigen Phasen geben und meist könnte sich dabei auch trockenes Wetter behaupten, einzelne Regenschauer seien aber auch hier nicht ausgeschlossen, wissen die Meteorologen. Teils ist vom Unteren Gailtal ostwärts teils lebhafter, föhniger Südwestwind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad, mit den höchsten Werten im Unteren Lavanttal.