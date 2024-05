Dominik Steinwender ist neuer SPÖ-Bezirksgeschäftsführer in Villach

Dominik Steinwender, ein gebürtiger Villacher mit starkem, sozialdemokratischen Engagement, bringe eine breite Palette an beruflichen Erfahrungen mit, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Marketing, heißt es in der Aussendung weiter.

„Die SPÖ Villach ist stolz“

Christopher Slug-Lindner, Klubgeschäftsführer des SPÖ Gemeinderatsklub in Villach, äußerte sich zu Steinwenders Ernennung: „Die SPÖ Villach ist stolz darauf, Dominik Steinwender in unserer Organisation willkommen zu heißen. Seine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit und sein Engagement für die Anliegen unserer Bürger sind genau die Eigenschaften, die wir in einem Bezirksgeschäftsführer suchen. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinem frischen Ansatz und seiner Fachkompetenz dazu beitragen wird, unsere Partei in Villach Stadt und Land weiter voranzubringen.“