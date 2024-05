Dachstuhl brannte: Blitzschlag löste Großeinsatz in Ludmannsdorf aus

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 05:49 / ©FF Köttmannsdorf

Laut erstem Ermittlungsstand der Brandermittler dürfe ein Blitz den Dachstuhl des Wohnhauses in Ludmannsdorf im Bezirk Klagenfurt-Land am Donnerstagabend in Brand gesetzt haben. Im Einsatz standen 130 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf, Ludmannsdorf, Wellersdorf, Feistritz im Rosental und Velden.

©FF Köttmannsdorf Ein Blitz setzte den Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand.

Meterhohe Rauchsäule

„Bereits bei der Anfahrt war der Dachstuhlbrand klar ersichtlich“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Köttmansdorf. „Mit zwei Atemschutztrupps konnten wir im Innenangriff die örtlich zuständige Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützen.“ Gemeinsam gelang es den Feuerwehren, die Flammen vollständig zu löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Hausdach wurde in der Folge mit einer Plane abgedeckt. Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

©FF Köttmannsdorf | Im Einsatz standen 130 Kräfte der umliegenden Feuerwehren. ©FF Köttmannsdorf | Gemeinsam gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand zu löschen. ©FF Köttmannsdorf ©FF Köttmannsdorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 05:52 Uhr aktualisiert