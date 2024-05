Chemikalienaustritt in Klagenfurt: „Beißender Geruch lag in der Luft“

„Bei unserer Ankunft war das gesamte Gefahrengutlager stark vernebelt und ein beißender Geruch lag in der Luft“, schilderten die Florianis der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die am Donnerstagabend zu einem Chemikalienaustritt bei einem Heizkraftwerk in Klagenfurt ausgerückt waren. Sofort wurden der Landeschemiker sowie der Landessachverständige für Luftgüte alarmiert.

Austritt von rund 150 Litern

Mit speziellen Schutzanzügen erkundeten die Feuerwehrleute in der Folge den Innenraum des Gefahrgutlagers, in welchem Salzsäure und Natronlauge in großem Mengen gelagert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Haidach und St. Peter stellten indes den Rettungstrupp und führten Dekontaminationsmaßnahmen durch. Laut ersten Schätzungen der Einsatzkräfte ist es zu einem Austritt von rund 150 Litern gekommen. „Es gelang uns, die ausgelaufene Chemikalie in ein Neutralisationsbecken zu pumpen und den Raum gründlich zu reinigen. Ein Leck konnte jedoch nicht gefunden werden, da sämtliche Pumpen schon zu Beginn des Einsatzes abgeschaltet wurden.“ Das Gefahrgutlager wird weiterhin belüftet und überwacht. Auch betont man, des es zu keiner Zeit eine unmittelbare Gefahr für die Anrainer gab.

