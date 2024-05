Unfall bei Baustelle auf A2: Lenker (80) kracht in Betonleitwand

/ ©Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 06:20 / ©Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee

Am Donnerstagabend, 16. Mai, kam ein 80 Jahre alter Mann aus Deutschland mit seinem PKW auf der A2, im Baustellenbereich, aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach rechts und stieß gegen einen Bauzaun und Betonelemente.

Lenker verletzt

Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Zur Bergung des Fahrzeuges waren die Feuerwehren Velden am Wörthersee und Pörtschach am Wörthersee mit 26 Mann im Einsatz.