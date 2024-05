Reanimation erfolglos: Mann starb bei tragischem Kanu-Unfall

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 06:39 / ©pexels/Brett Sayles

Am Donnerstagnachmittag, 16. Mai, wurde von einem Augenzeugen ein Notruf abgesetzt, dass eine Person in der Gemeinde Bach im Bereich der Schrägbrücke im Fluss Lech hinter einem Kanu treiben würde. Es wurde umgehend eine Suchaktion unter Beteiligung der FFW Stockach, Bach, Elbigenalp und Häselgehr, Wasserrettung Reutte, NAH Martin 2 und dem Roten Kreuz Elbigenalp eingeleitet.

Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos

Im Zuge der Suche wurde der leblose Mann von der Suchmannschaft circa 150 Meter oberhalb der Nikolausbrücke auf einer Sandbank aufgefunden. Sofortige Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte mussten schließlich erfolglos abgebrochen werden. Das leere Kanu wurde in der Folge an derselben Stelle angeschwemmt und geborgen.

Obduktion angeordnet

Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 59-jährigen deutschen Staatsbürger aus dem Landkreis Kulmbach handelt. Dieser war offenbar in 6655 Steeg, Hägerau mit seinem Kanadier in den Lech eingestiegen und in der Folge gekentert. Zur Feststellung der Todesursache wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.