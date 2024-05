Betrunkener randalierte in Ordination: 37-Jähriger festgenommen

Am Donnerstagabend, 16. Mai, betrat ein offensichtlich stark alkoholisierter 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger eine Physiotherapie-Ordination in Kematen. Er riss sowohl einen innerhalb der Ordination angebrachten, als auch einen außerhalb der Ordination angebrachten Feuermelder von der Wand und löste dadurch den Feueralarm aus. In weiterer Folge belästigte er die in der Ordination befindlichen Personen und bedrohte einen Physiotherapeuten mehrfach verbal mit dem Umbringen.

Mann festgenommen

Gegenüber den einschreitenden Polizeikräften verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und renitent. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Eine Vernehmung war auf Grund der starken Alkoholisierung bis dato nicht möglich. Im Einsatz standen die Feuerwehr Kematen und drei Polizeistreifen.