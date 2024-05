Voller Erfolg! SK Sturm-Nachwuch überzeugt in Porec

Der Adria Cup war für die U12 Kicker ein voller Erfolg! Nachdem man die erste Gruppenphase mit vier Punkten etwas glücklich auf Platz zwei beenden konnte, steigerten die „Schwoazen“ sich in der Zwischenrunde (Siege gegen MTK Budapest und Rapid Wien – Niederlage gegen NK Istra) und konnten diese gewinnen. Im Halbfinale gab es einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen LASK. Im Finale kam es zu einer Neuauflage des Gruppenspiels gegen MTK Budapest. Die spielstarken Ungarn zogen aber erneut den Kürzeren, gegen eine sehr intensive und willensstarke SK Sturm Mannschaft.

U11: Dritter im Soccer Adria Cup

Auch die U11 des SK Sturm war beim Soccer Adria Cup in Porec vertreten. Gespielt wurde in der Formation 8+1 über die Breite, in drei Sechsgruppen, in denen Klubs aus acht Nationen vertreten waren. So kam unsere U11 hochgerechnet auf ⁠stolze 200 Minuten Spielzeit. Die Ergebnisse in der Gruppenphase: Sturm Roter Stern Belgrad 1:0, Olympia Laibach 3:0, NK Triglav Kranj 1:0, FSR 1:0, Meszöli Focisuli 0:0. Somit stieg der Sturm-Nachwuchs als Gruppensieger souverän in die Goldgruppe auf, wo alle Erst- und Zweitplatzierten Teams im Meisterschaftsmodus den Turniersieg ausspielten. Dabei kam es erneut zum Aufeinandertreffen mit Roter Stern Belgrad. Die Jungs konnten sich drei hochkarätige Torchancen herausspielen, jedoch keine verwerten. Gleichzeitig verteidigten die Blackies fantastisch und ließen bis zum eigentlichen Spielende keine Torchance zu. In Minute 20+4 (eigentlich gab es keine Nachspielzeit bei diesem Turnier) kassierten sie das erste Gegentor im Turnier und gingen als Verlieren vom Platz. Am zweiten Spieltag wartete zuerst Dynamo Zagreb. Endstand: 0:0. Die weiteren Spiele: MTK Budapest 1:1, Rapid Wien 2:0, Blau Weiß Linz 1:0 . Mit nur zwei Gegentoren in zehn Spielen schaute am Ende ein toller dritter Platz heraus.

U14 besiegt Ried, U10 besiegt GAK

Die Sturm U14 konnte sich im AKA U14 Heimspiel mit 2:1 gegen die AKA SV Ried durchsetzen. Die U10 lagt nach ihrem makellosen Start in die Frühjahrssaison nach. In der U11-Meisterschaft konnten die 2014er nach souveränen Siegen gegen die Mannschaften aus Stattegg, Mariatrost, Ries-Kainbach, Eggersdorf und die FSR nun ihre Siegesserie mit einem eindrucksvollen Sieg gegen den GAK fortsetzen. Die Jungs zeigten in Messendorf vor zahlreichen Zuschauern neben sehenswerten Kombinationen im Ballbesitz auch viel Herz im Spiel gegen den Ball und besiegten die Altersgenossen des Stadtrivalen mit 11:2.