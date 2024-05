„Falscher Polizist“ forderte Geld von dementer Klagenfurterin

„Ihre Tochter hatte einen Unfall“, so oder so ähnlich dürfte der Anruf wohl begonnen haben, den am Donnerstag eine Frau aus Klagenfurt erhielt. Viele wissen, dass es sich hierbei um eine gängige Betrugsmasche handelt. „Meine Tante hat das im ersten Moment aber tatsächlich geglaubt!“, erzählt S. im Gespräch mit 5 Minuten. Der vermeintliche Polizist mit deutschem Akzent behauptete in der Folge, dass die Angehörige einen Unfall mit Todesfolge verursacht habe. Um einer sofortigen Gefängnisstrafe zu entgehen, müsse ein hoher Betrag bezahlt werden.

Merkmale eines Betrugsanrufes Betrüger sagen am Telefon, dass ein „Polizist“ in Zivilkleidung diese Wertsachen etc. abholt.

Mit psychologischen Tricks ziehen die Betrüger das Telefonat in die Länge und versuchen euch zu verwirren.

Die Betrüger ersuchen um strengste Geheimhaltung des Telefonats und weisen an, es nicht zu beenden, um durchgehend in der Leitung zu bleiben. Quelle: www.bundeskriminalamt.at

Glück im Unglück

„Zum Glück bin ich ihre Erwachsenenvertretung, da sie eine beginnende Demenz hat. Somit habe ich ihr Konto über“, berichtet S., welche ihrer Tante in der Folge die Situation erklärte. „Sie steht aber immer noch unter Schock wegen der makaberen Nachricht.“ S. will nun andere vor dem erneuten Aufflammen der Betrugsmasche warnen. „Wir haben es auch bei der nächsten Polizeiinspektion gemeldet“, betont sie abschließend. Schaden sei ihnen zum Glück keiner entstanden.