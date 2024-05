Tödlicher Unfall: Mann (88) übersah LKW und kam dabei ums Leben

Am 16. Mai 2024 gegen 14.57 Uhr lenkte ein 30-jähriger tschechischer Staatsbürger seinen LKW im Gemeindegebiet von Raabs an der Thaya auf der Landesstraße 30 in Richtung Karlstein. Zur selben Zeit lenkte ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn sein Auto auf der Landesstraße 8068 und wollte links auf die Landesstraße 30 in Richtung Raabs an der Thaya einbiegen.

Beifahrer schwer verletzt

Dabei dürfte er aus bisher unbekannter Ursache den LKW übersehen haben. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitt der 88-Jährige tödliche Verletzungen. Sein 90-jähriger Mitfahrer aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen werden. Der LKW-Lenker erlitt keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.