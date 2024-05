Arbeiterkammer warnt: Hier geht es nicht immer mit rechten Dingen zu

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 08:40 / ©Montage: Canva

„Gerade ältere Kärntner freuen sich über Dienstleister, die unerwartet an der Haustür erscheinen und ihre Arbeit zu vermeintlichen Billigpreisen anbieten, weil sie ihnen so die aufwändige Suche nach Fachleuten und bares Geld ersparen könnten. Doch leider geht es in solchen Fällen nur selten mit rechten Dingen zu“, warnt Anna Lena Kohlweiß, Konsumentenschützerin bei der Arbeiterkammer Kärnten.

©AK Kärnten/Fasser Am Foto: AK-Konsumentenschützerin Anna Lena Kohlweiß

AK-Warnung vor sogenannten Haustürgeschäften

Lässt man sich zu einem Vertragsabschluss überreden, werden auf der ausgestellten Rechnung weder eine Belehrung zum Rücktrittsrecht noch die genaue Firmenadresse angeführt. „Die Kunden können daher weder von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen noch Gewährleistungsansprüche stellen, sollte die Arbeit nicht fachgerecht ausgeführt worden sein und Mängel erst zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt werden“, erklärt die AK-Juristin. Nach den gesetzlichen Bestimmungen steht den Konsumenten in diesem Fall ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu. Findet sich in den ausgehändigten Vertragsunterlagen keine Aufklärung über das Rücktrittsrecht und seine Voraussetzungen, verlängert sich dieses auf zwölf Monate und 14 Tage. AK-Präsident Günther Goach appelliert: „Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten – mit finanzieller Unterstützung des Landes – ist für alle Kärntnerinnen und Kärntner kostenlos. Nehmen Sie dieses Service im Bedarfsfall in Anspruch!“

Tipps der Arbeiterkammer Stellt sicher, dass ihr alle Daten der Firma (Name und vollständige Adresse) vorab erhaltet.

Nehmt euch Zeit für einen Preisvergleich.

Nehmt euch Zeit für einen Preisvergleich. Notiert euch Kennzeichen, Marke und Farbe des Firmenwagens.

Solltet ihr Opfer eines dubiosen Haustürgeschäftes geworden sein, könnt ihr euch jederzeit an die AK-Konsumentenschützer unter 050 477-2000 wenden.