Stau zu Pfingsten: Hier erreicht der Reiseverkehr seinen Höhepunkt

Das Pfingstwochenende und die beginnenden Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg dürften von vielen für Ausflüge oder einen Urlaub im Süden genutzt werden. Das führt auf den bekannten Reiserouten zu deutlich mehr Verkehr, das gilt insbesondere für den Baustellenbereich auf der A 10 Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen sowie auf der A 9 Pyhrnautobahn. Auf dem Pyhrnkorridor sind zwei Baustellen mit Gegenverkehrsbereichen, die für Staus sorgen können. Richtung Süden ist speziell vor Kirchdorf in Oberösterreich und vor Kammern in der Steiermark mit entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

Das sind die verkehrsstärksten Tage

Samstag wird voraussichtlich der verkehrsstärkste Tag. Die Reisewellen werden nach Osten (A 8 Innkreis-, A 25 Welser-, A 1 West- und A 4 Ostautobahn) und nach Süden (A 2 Süd-, A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 11 Karawanken und A 12/A 13 Brennerachse) Richtung Italien und Kroatien rollen. Der erste starke Rückreiseverkehr wird für Montag erwartet. Besonders betroffen werden wie üblich die Nord-Süd-Achsen sein. Die ASFINAG rät dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt zu checken.