Neues Grill-Lokal eröffnet in Villach

„Coming soon“ ist auf einem blauen Plakat bereits zu lesen, das auf dem kleinen Lokal in der Maria-Gailer-Straße in Villach angebracht ist. „Wir wollen die ‚Grillwelt‘ am 1. Juni 2024 eröffnen“, erzählt Betreiber Christian Käfer gegenüber 5 Minuten. Er ist begeistert, den Standort gefunden zu haben. „Nicht nur befinden sich Tedi, Bergspezl, Müller und Betten Reiter direkt gegenüber und sorgen für Kundenfrequenz, auch die Autobahn ist in unmittelbarer Nähe“, so Käfer. Er freut sich bereits auf regen Besuch.