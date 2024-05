Schwerer Diebstahl: Polizei sucht nach diesen zwei Männern

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 10:35 / ©Polizei Tirol

Die zwei Männer haben von 8. April 2024 bis 12. April 2024 beginnend im Burgenland, über Kärnten, Salzburg und Tirol insgesamt elf Diebstähle in kleineren Einzelhandelsunternehmen begangen. In allen Fällen wurden die Angestellten der Betriebe von einem Täter in ein Verkaufsgespräch verwickelt, währenddessen der zweite Täter den unbeobachteten Kassenbereich nach Bargeld durchsuchte.

Aufenthaltsorte

Die Serientäter erbeuteten im angeführten Zeitraum einen Bargeldbetrag im niederen fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der nachvollziehbaren Reiseroute wird davon ausgegangen, dass die Täter zu folgenden Zeiträumen im jeweiligen Bereich aufhielten:

von 8. April bis 9. April im Bereich Südburgenland bis St. Veit an der Glan

bis von 9. April bis 11. April im Bereich Spittal an der Drau bis Mittersill und

bis und von 11. April bis 12. April im Bereich Tiroler Unterland St. Johann in Tirol bis Wörgl

