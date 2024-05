Nach verregneter Woche: So wird das Wetter zu Pfingsten in Kärnten

Das verlängerte Pfingstwochenende steht bevor und bei den meisten Kärntnern stehen wohl Ausflüge und Kurzurlaube am Programm! Da trifft es sich gut, dass mit dem heutigen Freitag auch das Schauerrisiko wieder abnimmt. Das Wochenende bringt einen freundlichen Mix aus Sonnenschein und Wolken, wie erste Prognosen von GeoSphere Austria zeigen.

Bis zu 25 Grad

„Bereits am Samstag bringt ein schwacher Hochdruckeinfluss und eine föhnige Südwestströmung stabileres Wetter“, kündigen die Meteorologen an! Erwartet werden Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad. Frühlingshaft soll es auch am Sonntag weitergehen. Zwar sei die Wahrscheinlichkeit für einen lokalen gewittrigen Regenschauer später am Tag im Vergleich zum Samstag etwas höher, sie bleibt jedoch weiterhin recht gering, betonen die Experten.

Am Montag vorsichtshalber Schirm einpacken!

Der Pfingstmontag bringt zumindest noch in der ersten Tageshälfte recht sonniges Wetter. „Später nimmt die Bewölkung generell zu und am Nachmittag bzw. Abend steigt das Schauer- und Gewitterrisiko“, erläutern die Fachleute abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 11:03 Uhr aktualisiert