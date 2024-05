Hagel und SturmbÃ¶en: Das kommt heute auf Ã–sterreich zu

Laut Skywarn Austria entwickeln sich von den Tiroler Bergen bis ins Burgenland ab der Mittagszeit Schauer und Gewitter. Am Nachmittag breiten sich diese auch auf die umliegenden Täler und Becken aus. Die größte Gefahr besteht dabei durch Starkregen. Am Alpenostrand sind auch Hagel bis zu zwei Zentimeter und Sturmböen möglich. Am Abend nimmt die Gewitteraktivität allmählich in allen Gebieten ab.