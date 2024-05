Metallkugeln im Eisbecher: „Mein Kind hätte sich verschlucken können“

Diese Metallkugeln fanden Kunden eines Villacher Eiscafés in ihrer Eissoße.

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 11:31 / ©Montage: privat & Canva

Am Sonntagabend wollte eine Familie in einem Villacher Eiscafé das Wochenende gemütlich ausklingen lassen. Doch der Abend nahm eine unerwartete und unerfreuliche Wendung: Im bestellten Eis fand das Kind zwei kleine Metallkugeln.

Beschwerde führte zu Hausverbot

Nach dem ersten Schock konfrontierte die Familie den Inhaber des Eiscafés. Die Folge? Es kam zum Streit. Laut Aussage des Familienvaters (Name der Redaktion bekannt) reagierte der Besitzer uneinsichtig und spielte den Vorfall herunter. Er habe von der defekten Maschine, aus der die Kugeln stammen, gewusst und erklärte der Familie angeblich, dass „dieses Risiko halt eben bestehe, wenn man Soße haben möchte und, dass sie besser aufpassen hätten sollen.“ Der Kunde ist also selbst Schuld? Nachdem sich die Familie nicht mit dieser Erklärung zufriedengab und sich weiter beschwerte, eskalierte die Situation. „Ich erklärte, dass sich ein Kind verschlucken oder einen Zahn abbrechen hätte können“, so der Vater zornig. Der Eissalon-Chef reagierte jedoch uneinsichtig: Sie bräuchten nicht zu zahlen und auch nicht mehr wiederzukommen. Für die Familie gab es kurzerhand ein Hausverbot.

©Privat / KK Kugeln im Eis? Die Familie war überrascht über die Reaktion seitens des Eissalons.

Maschine mittlerweile außer Betrieb

Auf Anfrage von 5 Minuten gab der Besitzer des Eiscafés am Montag ein Statement zu dem Vorfall ab. Laut seiner Aussage habe er die defekte Maschine nach dem Metallkugelfund der Familie nicht mehr in Betrieb genommen und heute in der Früh habe bereits eine Kontrolle der Maschine stattgefunden, bei der ihre Funktionsunfähigkeit festgestellt wurde. Der Inhaber des Cafés entschuldigte sich für den Vorfall und wies darauf hin, dass er nur deswegen ein Hausverbot erteilt habe, weil die Familie laut wurde und sich nicht mehr beruhigen ließ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 11:37 Uhr aktualisiert