5.000 Euro: ORF muss Gerald Grosz Entschädigung zahlen

Das Oberlandesgericht Wien bestätigte ein Urteil des Landesgerichts für Strafsachen aus dem Jahr 2023, wonach der ORF in einem Interview mit Gerald Grosz fälschlicherweise den Eindruck erweckt hatte, er sei strafrechtlich verurteilt worden. Als Folge dieser Entscheidung muss der ORF eine Entschädigung an Grosz zahlen und das Urteil veröffentlichen, wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht. Das Landesgericht hatte eine Entschädigungszahlung in Höhe von 5.000 Euro zugesprochen.

Interview mit Susanne Schnabl

Der Rechtsstreit entstand aus einem Interview mit Grosz auf ORF 2 zur Bundespräsidentenwahl 2022. Während des Gesprächs behauptete Grosz, dass er nie rechtlich belangt worden sei. Die ORF-Journalistin Susanne Schnabl konfrontierte ihn dann damit, dass er rechtskräftig wegen übler Nachrede verurteilt worden sei. Grosz erklärte daraufhin, dass es sich um ein zivilrechtliches Urteil handelte, das aus einem Medienprozess resultierte.

Grosz fühlt sich „diffamiert“

Laut Medienberichten forderte Grosz Schnabl auf, ihre Behauptung einer insinuierten strafrechtlichen Verurteilung zurückzuziehen, was sie jedoch nicht tat. Die Moderatoren des Interviews betonten, dass das Wort „strafrechtlich“ während des Gesprächs nie gefallen sei. Grosz fühlte sich durch die Äußerungen des ORF als Herausforderer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen „diffamiert und verleumdet“.